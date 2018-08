Agência noticiosa Reuters recolheu o relato. Homem entrou "em pânico porque estava preso na casa".

Um homem teve que se esconder num tanque de água enquanto a sua casa ardia em Monchique. Segundo a Reuters, João Furtado, de 60 anos, abrigou-se num tanque de água para escapar às chamas enquanto a sua casa ardia.



A história foi contada pela sua cunhada, Maria Helena Furtado, à agência noticiosa. "Ele estava a entrar em pânico porque estava preso na casa. Havia fogo em toda a parte e ele não conseguia fugir", relatou. Em conferência de imprensa, Abel Gomes, o segundo comandante distrital operacional de Faro, afirmou ainda não ter confirmação de casas de habitação permanente ardidas, havendo apenas informação de algum edificado afectado, que não conseguiu precisar se são habitações, estruturas de apoio agrícola ou edifícios devolutos.



Às 13h32, 1.164 operacionais continuavam a combater o incêndio em Monchique, auxiliados por 357 meios terrestres e nove meios aéreos.



Até agora, foram assistidas 44 pessoas. Registam-se 25 feridos, entre eles uma vítima com queimaduras graves. Trata-se de uma senhora de 72 anos que foi transportada de helicóptero para o hospital de Santa Maria, de acordo com a agência Lusa.



Durante a noite, mais de mil bombeiros combateram as chamas junto à vila de Monchique. Várias casas e hotéis foram evacuados, e os moradores foram instados a deslocar-se para o centro da vila.



Incêndios: Fogo de Monchique com 95% do perímetro dominado

O fogo rural que deflagrou em Monchique na sexta-feira já consumiu entre 15.000 e 20.000 hectares, mas já foi considerado dominado em 95% do seu perímetro, informou hoje o presidente da Comissão Distrital de Protecção Civil de Faro.



"A grande progressão de área ardida, que anda neste momento entre os 15.000 e 20.000 hectares, a enorme parte desta área ardida foi ontem a partir das 15:00, 16:00 até à noite", estimou Jorge Botelho.



O responsável, também presidente da Comunidade Intermunicipal do Algarve, falava após uma reunião de uma hora no Centro de Meios Aéreos de Loulé, acompanhada pelo secretário de Estado da Protecção Civil e na qual foi feito um ponto de situação às últimas 72 horas.



Jorge Botelho acrescentou que, neste início de tarde, "95% do perímetro do fogo está considerado dominado e há 5% que não está".



Com Lusa