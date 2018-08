O incêndio que lavra pelo quinto dia na serra de Monchique teve, há dois meses, uma visita especial. Na altura, António Costa pisou os mesmos 20 mil hectares que hoje estão ardidos e referiu o "trabalho extraordinário" que o município tinha feito em conjunto com os proprietários para a prevenção de incêndios.

No dia 1 de Junho de 2018, o primeiro-ministro decidiu deslocar-se a Monchique para ver os preparativos de prevenção e combate a incêndios. Viu equipas de sapadores a limpar o terreno, subiu até à aldeia de Fóia para visitar um posto de vigia e terminou a visita com uma vistoria sobre os meios, veículos e equipas que integram o Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR) no Algarve este ano.

A escolha da data não parecia inocente, visto que assinalava o início da responsabilidade das autarquias substituírem os proprietários na limpeza dos terrenos privados. Mas, na altura, Costa argumentou a deslocação ao concelho algarvio não pelo seu risco de incêndios mas pelo turismo envolvido na zona.

"Foi propositadamente que escolhemos Monchique, porque é um dos concelhos do Algarve que não tem praia, mas tem uma riqueza enorme, que é esta serra. Esta permite-nos ter uma boa produção de madeira e um conjunto de actividades associadas à exploração florestal, desde a criação do porco preto, à apicultura, ao medronho", referiu o primeiro-ministro na sua visita, citado pelo jornal Barlavento.

Apenas duas semanas antes, um estudo conduzido pelo Centro de Estudos Florestais (CEF) do Instituto Superior de Agronomia (ISA) da Universidade de Lisboa apontava Monchique como o principal concelho em risco de incêndio. O presidente da Câmara de Monchique, Rui André, desvalorizou e referiu que estes dados apenas contribuíam "para pôr enfoque numa situação que todos conhecem".

O autarca destacou a posição no ranking de risco de fogos florestais para enviar ainda uma mensagem a António Costa. "Gostava muito que nos próximos dias, este ranking que nos põe no primeiro lugar, fizesse corresponder também a um reforço nos meios, quer de combate, quer de vigilância e que pudéssemos também conseguir colocar aqui mais capacidade em termos de meios de intervenção", afirmou Rui André.

Na visita a Monchique, Costa falou do "trabalho extraordinário que o município fez em conjunto com os proprietários" para a construção das faixas de protecção à volta dos aglomerados e faixas de gestão dos combustíveis.

Rui André, por sua vez, falou no "exemplo" que Monchique tinha sido na preparação para a época crítica de incêndios. "Temos sido um exemplo na preparação para um cenário de risco que todos conhecemos. Nunca colocamos isso em risco também, porque sabemos qual é a realidade do concelho, sabemos que temos uma situação periclitante e que devemos estar atentos a toda a hora, não só no verão, mas ao longo do ano. E a prova disso é que a Câmara de Monchique tem feito aquilo que o país está agora a fazer", referiu o presidente do município de Monchique ao jornal regional.

O incêndio que lavra em Monchique desde sexta-feira já causou 29 feridos ligeiros e um em estado grave. Segundo a Protecção Civil, 79 pessoas já foram assistidas nos últimos dias devido a problemas causados pelas chamas, que já alastraram a Silves e Portimão.

No local, de acordo com os dados fornecidos na conferência de imprensa da manhã desta terça-feira, estão 1127 homens, apoiados por 334 meios terrestres e 16 meios aéreos. As chamas levaram à deslocação de 250 pessoas só na segunda-feira.