Segundo a Autoridade Nacional da Protecção Civil, o fogo "mantém duas frentes activas" e as autoridades "accionaram três aviões Canadair espanhóis".

O incêndio que lavra em Monchique, e que também já atingiu os concelhos de Portimão e Silves, está a ser combatido há sete dias. Na manhã desta quinta-feira, pelas 07h20, encontravam-se no local 1425 operacionais e 459 meios terrestres. Segundo informação da Autoridade Nacional da Protecção Civil, o fogo "mantém duas frentes activas" e as autoridades "accionaram três aviões Canadair espanhóis".



Esta quarta-feira, projecções muito fortes e rápidas obrigaram a que 100 pessoas fossem retiradas durante a noite de mais de uma dezena de localidades em Silves, tendo que pernoitar num pavilhão da Escola EB 2,3 João de Deus. De acordo com a presidente da Câmara Municipal de Silves, Rosa Palma, as pessoas deslocadas são moradores, ou turistas de alojamentos locais, de localidades situadas ao longo da Estrada Nacional 124 (EN124), no concelho de Silves.

Num briefing realizado em Monchique, no distrito de Faro, cerca das 20h00 de quarta-feira, a 2.ª comandante operacional nacional da Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC), Patrícia Gaspar, afirmava que não era esperada "uma noite fácil", dada a situação complexa em Silves. Segundo um balanço feito na manhã de quarta-feira e que não foi alterado, há 32 feridos, um dos quais em estado grave (uma idosa internada em Lisboa).

De acordo com o Sistema Europeu de Informação de Incêndios Florestais, as chamas já consumiram mais de 21.300 hectares. Em 2003, um grande incêndio destruiu cerca de 41 mil hectares nos concelhos de Monchique, Portimão, Aljezur e Lagos.

Na terça-feira, ao quinto dia de incêndio, as operações passaram a ter coordenação nacional, na dependência direta do comandante nacional da Protecção Civil, depois de terem estado sob a gestão do comando distrital.



