Francisco Rodrigues dos Santos é o novo presidente do CDS

"Há dois meses não tinha qualquer ideia de me candidatar à liderança do partido, não posso pensar no que vou fazer daqui a dois anos", disse ainda, sobre a possibilidade de um dia se voltar a candidatar à liderança do partido.

Os resultados das votações foram conhecidos pelas 3h30 e a moção mais votada foi a de Francisco Rodrigues dos Santos (Chicão). A moção de João Almeida foi a segunda mais votada e depois a de Lobo D'Ávila. O segundo e terceiro candidato não irão a votos e Chicão é então o novo líder do CDS.Francisco Rodrigues dos Santos, líder da JP, deverá ser eleito este domingo o novo líder do CDS. A sua moção teve 671 votos, contra 562 de João Almeida e 209 de Filipe Lobo d’Ávila. Há uma diferneça de 109 votos entre os dois candidatos mais votados.Chicão, que chegou à sala de Congressos, depois de conhecidos os resultados, seguido por um séquito de apoiantes, deve utilizar a madrugada para formar uma equipa e pode até convidar os líderes para integrarem a sua direção, como propuseram vários dos seus apoiantes.O líder da JP destacou a "participação extraordinária" - votaram 1449 congressistas - e que "qualquer presidente que consiga ver sufragada uma moção num cenário destes, certamente tem que atribuir primeiro a vitória ao seu partido"."O CDS vai ser um partido útil a Portugal e vai ser o braço direito de todos os portugueses", prometeu o preponente da moção vencedora que acrescentou ainda que esta noite "ganhou o CDS", acrescentando qeu o Congresso serviu para mostrar que "o CDS está forte".Sobre a derrota, João de Almeida lembrou que a votação foi muito próxima, mas que irá respeitar a decisão dos congressistas e não se apresentar a votos. Questionado sobre se irá colaborar com a nova administração, afirmou: "Sempre colaborei com o partido e vou continuar a colaborar". "Agora resta saudar os que votaram em mim e que votaram ainda mais na outra moção."Lobo D'Ávila disse também que não irá ser candidato à ldierança, concedendo a vitória a Chicão e afirmando que a sua equipa espera poder continuar a contribuir para oi futuro partidário no parlamento interno do partido, o Conselho Nacional (órgão máximo do CDS).