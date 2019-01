Para o governante, o convite da televisão a Mário Machado "não é muito diferente de quem ateia incêndios pelo prazer de ver as labaredas".

João Cravinho, o ministro da Defesa, recorreu esta manhã ao Twitter para dar a sua opinião acerca do convite feito pela TVI a Mário Machado. O antigo dirigente da Frente Nacional e líder do movimento de extrema-direita Nova Ordem Social esteve esta quinta-feira no programa Você na TV!.

Para o governante, o convite da televisão a Mário Machado "não é muito diferente de quem ateia incêndios pelo prazer de ver as labaredas".





"Vivemos tempos complexos, e é preciso ter a noção que uma atitude destas por parte da estação em causa não é muito diferente de quem ateia incêndios pelo prazer de ver as labaredas", lê-se no perfil de Twitter de Cravinho. O ministro escreveu este texto depois de partilhar uma crónica de Rui Tavares, que aborda "a responsabilidade moral da TVI ao apresentar um criminoso racista".



Recorde-se que Mário Machado cumpriu quase 10 anos de prisão por discriminação racial, coação agravada, posse ilegal de arma e ofensa à integridade física qualificada e tentativa de extorsão. Cinco meses após sair da prisão em liberdade condicional, Mário Machado foi detido na Suécia, onde ia ser orador num dos eventos dos ultranacionalistas Nordic Resistence Movement, tal como a SÁBADO noticiou.



