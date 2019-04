Primeiro-ministro admitiu avançar com queixa judicial sobre Ana Rita Cavaco. Marta Temido enviou exposição mas PGR pede mais esclarecimentos.

A ministra da Saúde, Marta Temido, enviou uma exposição ao Ministério Público na sequência das "declarações do senhor primeiro-ministro" sobre a "greve cirúrgica" de enfermeiros e a bastonária da Ordem, avança a Rádio Renascença. Na entrevista que deu à SIC em fevereiro, António Costa adiantou que pretendia avançar com uma queixa judicial sobre Ana Rita Cavaco por considerar que esta assumiu uma postura sindical que ultrapassava as suas funções.

No entanto, de acordo com a Renascença, o Ministério Público não esclarece se a mesma posição se trata de uma queixa, com fonte da Procuradoria-Geral da República (PGR) a adiantar à rádio que foram pedidos esclarecimentos adicionais ao Ministério de Marta Temido.

"Confirma-se a receção na Procuradoria-Geral da República de uma exposição da ministra da Saúde. Perante o teor da referida exposição, foram solicitados esclarecimentos ao Ministério sobre qual o concreto alcance visado, por cuja resposta ainda se aguarda", referiu a PGR à Rádio Renascença.

Já em março, Ana Rita Cavaco foi convidada por António Costa para o acompanhar numa visita a uma unidade de saúde, após a bastonário ter demonstrado a sua disponibilidade. No início deste ano, as relações entre o Governo e a Ordem dos Enfermeiros foram publicamente postas em causa, depois de o secretário de Estado da Saúde ter anunciado que suspendia relações institucionais com a Ordem, tendo em conta posições assumidas pela bastonária Ana Rita Cavaco a propósito da greve dos enfermeiros em blocos operatórios de hospitais públicos.