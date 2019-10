Ministra da Agricultura adjudicou 60 oliveiras ao pai do secretário de Estado

"Aquisição de 30 oliveiras centenárias para a Escola Básica Maria Lucília Moita, sita na freguesia de São Vicente, concelho de Abrantes."





Ministra da Agricultura adjudicou €515 mil a filho de deputado do PS Quando em novembro de 2014 o novo Secretariado Nacional do PS foi eleito no congresso do partido, duas das novidades (e eram muitas porque os apoiantes de António José Seguro, antigo líder, foram "varridos") eram Pedro Bacelar de Vasconcelos e Maria do Céu Albuquerque. Este foi o congresso da subida a líder de António Costa.

4.489,18 de quota. O governante omitiu na declaração de interesses essa participação do pai na empresa.





Foi o este o objeto do contrato assinado a 16 de abril de 2013 entre a autarquia e a empresa Aeroflora, Lda, que é hoje detida por Maria da Conceição Catarino, "titular de uma quota de 55% do capital social, no valor de € 5.486,78", conforme se pode ler na declaração de interesses do seu marido , João Catarino, secretário de Estado da Valorização do Interior - não se conhecem ainda os secretários de estado do governo indigitado, portanto desconhece-sese vai continuar no cargo.O contrato foi por ajuste direto e no Portal Base não há nenhum documento anexado . O valor é de €62.688,50, já com IVA.Na altura, João Catarino era presidente da Câmara de Proença-a-Nova, eleito pelo PS (mandatos entre 2005 e 2016). De Abrantes a Proença distam apenas 50 km. O outro sócio gerente da empresa Aeroflora é o pai do secretário de estado, Acácio Lopes Catarino, com €A mulher do ministro só entrou na empresa em 2014. Ou seja, à data deste contrato a empresa era do pai e da irmã de João Catarino, Célia Lopes Catarino. A participação desta última era igual à que a mulher do governante tem hoje, ou seja, em 2014 as duas terão transacionado entre si a quota.