O Ministério Público abriu um inquérito ao ministro-adjunto do primeiro-ministro, Pedro Siza Vieira, "por forma a que possa proceder à análise das declarações de incompatibilidades e de rendimentos do declarante". "O Ministério Público, por sua iniciativa, requereu, hoje mesmo [terça-feira], a referida abertura de vista, por forma a que possa proceder à análise das declarações de incompatibilidades e de rendimentos do declarante", anunciou a Procuradoria-Geral da República (PGR) em comunicado.



O documento salienta que se o Ministério Público necessitar de mais informações vai "requerer ao declarante a prestação de elementos complementares ou o esclarecimento de dúvidas". "Só findo este procedimento, o Ministério Público poderá pronunciar-se sobre a existência ou não de incompatibilidades, que submeterá à apreciação do Tribunal Constitucional", acrescenta a PGR.



O comunicado esclarece ainda que, nos termos da lei, os titulares de cargos políticos devem depositar no Tribunal Constitucional a declaração de inexistência de incompatibilidades ou impedimentos, donde constem os cargos, funções e atividades profissionais exercidas pelo declarante.





Esta quarta-feira, a SÁBADO revelou que o ministro continua a constar como sócio-gerente da empresa "Práctica Magenta Lda", sociedade que constituiu com a sua mulher, Ana Cristina Siza Vieira, na véspera de iniciar funções no Governo (a 21 de Outubro de 2017). Esta semana, confrontado com este dado e com o facto de a Lei das incompatibilidades impedir a acumulação do cargo de ministro com as funções de gerência em sociedades comerciais, o ministro declarou que "dois meses depois" renunciou ao cargo. Certo é que esta renúncia ainda não consta dos registos oficiais, como a SÁBADO noticiou O jornal Eco noticiou, na terça-feira, que o governante, ex-sócio da sociedade de advogados Linklaters, constituiu uma imobiliária com a mulher, onde ambos eram os únicos sócios gerentes, cada um com 50% do capital. A Prática Magenta foi criada um dia antes de Siza Vieira tomar posse como ministro. Entretanto, manteve-se como sócio, mas deixou de ser gerente. "Quanto tomei posse, só posteriormente tomei consciência de que não se pode ser gerente, ainda que não remunerado, numa sociedade familiar", assumiu o governante quando questionado pelos jornalistas.