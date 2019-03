Há suspeitas de irregularidades nos gastos da associação, especificamente nas viagens do diretor Ponces de Carvalho e na compra de marcas de luxo, como a Prada. PGR confirma investigação.

A gestão dos colégios João de Deus de António Ponces de Carvalho está sob investigação do Ministério Público.

À SÁBADO, fonte oficial da Procuradoria-Geral da República, "confirma-se a existência de um inquérito recente relacionado com matéria que refere." "Encontra-se em investigação no DIAP de Lisboa e não tem arguidos constituídos", acrescenta a mesma fonte.



São várias as suspeitas de irregularidades na atual gestão da Associação de Jardins-Escolas João de Deus. Revelados pela SÁBADO, estão gastos da associação com as viagens do diretor, como o safari de luxo no Quénia e na Tanzânia antes de uma reunião da organização Mundial de Educação Pré Escolar. Na lista de fornecedores da IPSS estão também marcas de luxo, como a Alfonso Domínguez e a Prada.



No início de março, a secretária de Estado da Segurança Social mandou instaurar uma fiscalização à Associação de Jardins Escolas João de Deus para aferir se esta IPSS está a fazer bom uso dos recursos do Estado.



Além disso, também assombram Ponces de Carvalho vários testemunhos de docentes que saíram da instituição por situações de pressões e um clima de intimidação. Uma ex-professora revelou à SÁBADO uma "pressão psicológica – sempre verbal, em reuniões, em privado – para que os resultados fossem os mesmos dos outros jardins­-escolas, eram uma constante, o que humanamente é impossível."