Cerca de 50 adeptos de cara tapada invadiram a Academia de Alcochete esta terça-feira. As agressões visaram alguns jogadores e elementos da equipa técnica, como o treinador Jorge Jesus, o seu adjunto Raul José e os jogadores Rui Patrício, William Carvalho, Acuña e Misic.



Até ao momento, apurou a SIC Notícias, 21 pessoas já foram detidas. Segundo fonte da GNR de Alcochete, as autoridades "estão a proceder às averiguações necessárias e a identificar possíveis suspeitos que ainda se encontram nas proximidades".



No total, 40 pessoas foram identificadas. A polícia conseguiu identificá-los através das roupas, que coincidiam com a dos indivíduos que invadiram a Academia do Sporting. Os suspeitos estariam perto da zona do Freeport de Alcochete.



A Holdimo, sociedade do empresário angolano Álvaro Sobrinho, vai exigir o apuramento exaustivo de tudo o que se passou na academia do Sporting, em Alcochete. Em declarações à SÁBADO , o vice-presidente Nuno Correia da Silva e administrador não executivo da SAD afirmou que "a Holdimo repudia totalmente o que se passou e é importante dizer agora que quem fez isto não é do Sporting, apesar de poder julgar que é".











A Procuradoria-Geral da República "está a investigar" as agressões de adeptos de cara tapada na Academia de Alcochete, onde se encontravam a equipa técnica e os jogadores leoninos para um treino.À SÁBADO, fonte oficial da Procuradoria-Geral da República frisa que "o Ministério Público está a investigar os factos ocorridos em Alcochete".