Documento de 15 páginas é assinado pelo procurador Rosário Teixeira. Indica 85 items a corrigir que não criam "qualquer modificação essencial" das acusações de crimes.

O procurador Rosário Teixeira assina uma errata com 15 páginas relativa à Operação Marquês. No documento, são indicados 85 items a corrigir na acusação do Ministério Público.



De acordo com o jornal Público, a errata deu entrada no Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC) no final de Novembro. O juiz de instrução do processo, Ivo Rosa, acedeu a que o Ministério Público faça as correcções.



Segundo a errata, a acusação "enferma de alguns lapsos de escrita" que "podem ser corrigidos por não implicarem qualquer modificação essencial" das acusações de crimes.



As imprecisões respeitam à identificação de escutas telefÓnicas, quanto aos visados e à conversa em concreto relativa a uma imputação feita pelos procuradores.



A fase de instrução da Operação Marquês tem início marcado para o fim de Janeiro. Serão realizadas entre três e cinco sessões mensais e já há diligências marcadas até Maio.