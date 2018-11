No despacho final, a que a SÁBADO teve acesso, a procuradora Cândida Vilar defendeu a manutenção da prisão preventiva para 38 arguidos, deixando de fora seis nomes.

O Ministério Público, após a dedução da acusação no caso das agressões na Academia de Alcochete, não insistiu na prisão preventiva do antigo presidente do Sporting e do líder da Juventude Leonina, libertados esta quinta-feira. No despacho final, a que a SÁBADO teve acesso, a procuradora Cândida Vilar defendeu a manutenção da prisão preventiva para 38 arguidos, deixando de fora seis nomes.



"Relativamente aos arguidos Tiago Rodrigues, Samuel Teixeira, Tomás Fernandes, Guilherme Oliveira, Nuno Mendes e Bruno de Carvalho promovo que aguardem os ulteriores termos do processo na situação em que se encontram", pode ler-se no documento.



O Ministério Público acusa Bruno de Carvalho de ser autor moral de crimes classificados como terrorismo e outros 98 ilícitos criminais. BdC está acusado de 40 crimes de ameaça agravada, 19 de ofensa à integridade física qualificada, 38 de sequestro, um de detenção de arma proibida e crimes que são classificados como terrorismo, não quantificados.



Os mesmos crimes são imputados a Nuno Mendes, conhecido como Mustafá e líder da claque Juventude Leonina, e Bruno Jacinto, que à data dos factos tinha as funções de oficial de ligação do Sporting aos adeptos, e que está em prisão preventiva desde 9 de Outubro. Mustafá está também acusado de um crime de tráfico de droga.



Esta quinta-feira, o juiz de instrução Carlos Delca considerou não haver indícios fortes para justificar a aplicação de prisão preventiva, a mais gravosa das medidas de coação, que era pedida pelo Ministério Público para Bruno de Carvalho e para o líder da Juventude Leonina, Nuno Mendes, conhecido por Mustafá. Os dois arguidos deixaram o Tribunal do Barreiro, sujeitos a apresentação diária às autoridades e com caução de 70.000 euros, depois de terem sido detidos no domingo por suspeitas de envolvimento no ataque de 15 de Maio à Academia do Sporting, de que resultou a constituição de 38 arguidos, todos em prisão preventiva.



À chegada a casa, o ex-presidente do Sporting assumiu que os dias que passou detido foram muito difíceis. "Este é o pior momento da minha vida. Foram dias terríveis", disse , acrescentando: "É um Bruno muito diferente que sai daqui, não sei se melhor ou pior". "Só quem passa por esta situação percebe o quão diferente é um ser humano quando é privado de coisas tão simples", sublinhou. BdC recusou responder a perguntas, prometendo fazer uma declaração mais tarde.