Em causa está o crime de maus tratos a animais de companhia agravado.

O Ministério Público pediu esta quarta-feira o julgamento de um homem que, em Março de 2018, atropelou e cortou a garganta ao próprio cão. Em causa, de acordo com nota de Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa, está o "crime de maus tratos a animais de companhia agravado".



"No essencial ficou suficientemente indiciado que o arguido, em Março de 2018, na sequência do seu animal de companhia (um canídeo) ter sido atropelado na via pública, por terceiro não identificado, lhe cortou a garganta e lhe passou com a roda dianteira do seu veículo por cima, após o que o transportou no dia seguinte a uma clínica", explicou a PGDL.



"Com as condutas descritas, o arguido infligiu dor e sofrimento ao animal que detinha", acrescenta.