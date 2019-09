Tancos: Azeredo Lopes acusado de abuso de poder, denegação de justiça e prevaricação

Ex-Chefe da Casa Militar de Marcelo investigado por falsas declarações O tenente-general da Força Aérea João Cordeiro, ex-chefe da Casa Militar da Presidência da República, vai ser investigado por um crime de falsidade de testemunho ligado ao processo de Tancos, confirmou a SÁBADO junto de fontes judiciais.

O Ministério Público acusou esta quinta-feira 23 arguidos no caso de Tancos, entre eles Azeredo Lopes. O ex-ministro da Defesa Azeredo Lopes foi hoje acusado pelo Ministério Público de abuso de poder, denegação de justiça e prevaricação no "caso de Tancos" e proibido do exercício de funções, indicou a LusaFoi extraída a certidão para investigar o chefe da casa militar da Presidência da República por falsas declarações no processo de Tancos