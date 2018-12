O Ministério Público instaurou um inquérito para investigar o acidente do helicóptero do INEM que vitimou quatro pessoas em Valongo, no passado sábado.

À SÁBADO, a Procuradoria-Geral da República confirmou que foi iniciada uma investigação para "apurar as circunstâncias que rodearam a ocorrência".

A PGR indica ainda que as investigações serão dirigidas pelo Ministério Público do DIAP do Porto. O helicóptero do INEM terá caído na viagem de regresso à sua base, em Macedo de Cavaleiros, após ter realizado uma missão de emergência médica de transporte de uma doente grave para o Hospital de Santo António, no Porto. Nenhum dos quatro tripulantes sobreviveu.