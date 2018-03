O "Mercado de Benfica" tem publicado vários documentos confidenciais, nomeadamente do Departamento de Investigação e Acção Penal ou da Polícia Judiciária.

O blogue "Mercado de Benfica" está a ser alvo de uma inquérito por parte do Ministério Público. De acordo com a notícia avançada pelo Expresso, em causa está o acesso a documentos confidenciais da Polícia Judiciária e do Departamento de Investigação e Acção Penal.



O Mercado de Benfica tem publicado vários documentos interno do Sport Lisboa e Benfica, nomeadamente as trocas de e-mails entre dirigentes "encarnados" - conversas que têm sido vistas como formas de pressionar a arbitragem. Nas últimas semanas, o mesmo blogue tem divulgado documentos confidenciais sobre a investigação E-Toupeira, que envolve o assessor jurídico das "águias", Paulo Gonçalves, três oficiais de justiça e um agente desportivo.



A investigação indica que Paulo Gonçalves terá alegadamente recebido informações em segredo de justiça sobre casos ligados ao Benfica, sendo que em troca o assessor jurídico oferecia merchandasing do clube e bilhetes para assistir a jogos no Estádio da Luz.



Esta sexta-feira foi publicado um documento do DIAP de Lisboa que detalha a detenção dos arguidos Paulo Gonçalves e José Augusto da Silva e, na passada segunda-feira, foi a vez de ser publicado um pedido formal da mesma instituição a pedir informações sobre a origem do IP do blogue a entidades europeias.



O gabinete da Procuradoria-Geral da República confirmou as investigações ao blogue ao Expresso, não detalhando mais pormenores sobre o caso.



José Augusto da Silva acedeu 200 vezes ao processo dos e-mails

O caso dos e-mails entre dirigentes do Benfica era o processo "preferencial" do oficial de Justiça José Augusto da Silva, tendo acedido ao mesmo mais de 200 vezes, escreve o Correio da Manhã na edição deste domingo.



Segundo a mesma fonte, os funcionários do clube da Luz recebiam ordens específicas sobre como agir quando haviam investigações no Benfica, sendo que as instruções passavam por plantar provas e desviar documentos.



O Correio da Manhã aponta ainda para a fragilidade do sistema CITIUS, explicando que qualquer funcionário consegue alterar facilmente a password dos magistrados. "José Augusto escolher ao acaso uma magistrada que não usava o CITIUS - Ana Paula Vitorino, número dois de Maria José Morgado e agora em funções de assessora na PGR - para entrar com o seu login. Bastou errar três vezes a autenticação. Depois o sistema pediu-lhe que criasse uma nova password, que o fez", escreve o CM.