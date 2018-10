O ministro da Defesa Nacional, Azeredo Lopes, nomeou o Capitão-de-mar-e-guerra Paulo Manuel José Isabel como director-geral da Polícia Judiciária Militar . Em comunicado, o Ministério da Defesa anunciou a decisão de afastar o Coronel Luís Augusto Vieira do cargo que actualmente ocupava, após ter sido detido e colocado em prisão preventiva na passada semana devido ao reaparecimento das armas de Tancos Na nota, Azeredo Lopes refere que a nomeação do Capitão-de-mar-e-guerra acontece após "proposta do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas" de modo a restabelecer o "o normal funcionamento da Polícia Judiciária Militar".O comunicado refere ainda que Comandante Paulo Isabel coordenava actualmente a área de ensino de comportamento humano e administração de recursos no Instituto Universitário Militar. Substitui agora o Coronel Luís Augusto Vieira como director-geral da Polícia Judiciária Militar, após a polémica das armas roubadas do paiol de Tancos.