O Jornal de Notícias acrescenta ainda que 78% dos titulares dos contratos de renda ao IASFA têm 60 ou mais anos e que apenas 2% têm menos de 40 anos. Ao jornal, o IASFA indicou que quase mil dos 1152 fogos têm uma renda inferior a 200 euros, com apenas 190 acima desse valor. Em 2015, o valor médio das rendas era cerca de 119 euros.Para combater este problema, o Ministério da Defesa pretende convergir o atual regime do IASFA com o regime de arrendamento apoiado para habitação, revisto em 2016. Fonte do ministério liderado por João Gomes Cravinho indicou ao Jornal de Notícias que o objetivo é uma "harmonização contínua dos valores das rendas aos rendimentos e à composição do respetivo agregado familiar" para "assegurar aos beneficiários com maior vulnerabilidade económica a oportunidade de acederem a uma habitação que lhes permita viver com a dignidade de inerente à condição de militar.