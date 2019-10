O presidente do PSD, Rui Rio, defendeu que o resultado das eleições legislativas deste domingo não foi uma "grande derrota" para os sociais-democratas, anunciando ainda que vai ponderar "com serenidade" a continuidade na liderança. Mas, horas depois do escrutínio, há quem tenha ideias diferentes para o partido e não tenha pejo em assumi-lo.

À TSF, o ex-ministro dos Assuntos Parlamentares, no Governo de Pedro Passos Coelho, Miguel Relvas, criticou o discurso de Rio, considerando que "não faz parte do ADN" social-democrata "ser um partido de serviços mínimos". "O PSD foi impotente", disse o antigo governante para quem o partido "nunca tentou esconder maus resultados com desculpas de mau pagador". "Os novos partidos nascem da incapacidade do PSD ocupar espaço. Mais do que resolver problema do PSD ou do CDS, o problema é como vamos tornar novamente forte a direita, capaz de enfrentar os próximos atos eleitorais", atirou ainda.

Desta maneira, Relvas considera que o partido deve realizar eleições internas "com celeridade, para "não ficar num limbo político". "Se Rui Rio quiser disputar as eleições, que explique o que quer fazer. Precisamos de uma lufada de ar fresco. É fundamental que venha um novo líder", acrescentou, sublinhando acreditar que novo presidente "não está agarrado ao poder".

Também aos microfones da TSF, o ex-deputado do PSD Luis Menezes considerou os resultados eleitorais uma "enorme" derrota para Rio e para o partido, lembrando que este foi "o pior resultado" da história "laranja"