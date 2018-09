A entrada da estação da Anjos do Metropolitano de Lisboa foi reaberto ao público, depois de ter estado fechado desde 17 de Julho para obras.

O átrio sul da estação da Anjos do Metropolitano de Lisboa foi reaberto ao público, depois de ter estado fechado desde 17 de Julho para obras, voltando agora ao horário normal, anunciou hoje a empresa.



Numa nota enviada às redacções, o metro refere que "já abriu o átrio sul da estação Anjos, na linha verde, que passa agora a estar dotado de melhores condições para os seus clientes".



Segundo o Metro de Lisboa, esta "estação serve mensalmente cerca de 440.000 passageiros".



Encerrado desde 17 de Julho, este átrio regressa "aos horários habitualmente estabelecidos" -- entre as 06:30 e as 01:00, todos os dias.



Enquanto o espaço esteve encerrado, os passageiros puderam utilizar o átrio norte daquela estação.



O Metropolitano justifica o encerramento desta zona com "obras de beneficiação e intervenções de refrescamento da estação que tinham um prazo estimado de 45 dias".



Os trabalhos, que se enquadram "no plano de investimentos em curso desde 2017, com vista a modernizar a rede do Metro", afectaram "pavimentos, tectos, superfícies vidradas e equipamentos diversos".



No comunicado enviado às redacções, o Metro lembra que a estação de Anjos foi inaugurada em 28 de Setembro de 1966, "tendo-se mantido até à data na traça original, com arquitectura do Arquitecto Keil do Amaral e intervenção plástica de Maria Keil, à exceção das obras de ampliação do cais de dois para quatro, e de quatro para seis carruagens".