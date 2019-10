As quatro linhas do Metro de Lisboa estiveram, esta quarta-feira, com circulação interrompida devido a uma falha de energia durante perto de meia hora. A circulação está agora normalizada em toda a rede.As perturbações começaram antes das 10h00, com a avaria de um comboio na linha amarela. Esta terá sido resolvida. Mais tarde, surgiram problemas de ordem elétrica e entre as 10h37 e às 11h00, a circulação esteve totalmente interrompida nas quatro linhas. Durante as perturbações, o Metro afirmava que os motivos eram alheios à empresa.