O Metropolitano vai abrir as portas às 6h30 de 12 de Junho, como é habitual, e só voltará a encerrar à 1h00 de dia 14 de Junho.





As linhas de metro vão ser todas servidas por comboios de seis carruagens e o Metropolitano vai abrir as portas às 6h30 de dia 12 de Junho, como é habitual, e só voltará a encerrar às 1h00 de dia 14 de Junho (da noite de quarta para quinta-feira).



No entanto, nem todas as estações estarão abertas. Num comunicado enviado às redacções, o Metropolitano de Lisboa explicou que irá contar com cerca de 36 estações abertas entre as 1h00 e as 6h30 horas nas quatro linhas. As linhas são:





Linha Azul: Pontinha, Carnide, Colégio Militar, Jardim Zoológico, Praça Espanha, São Sebastião, Marquês de Pombal, Restauradores, Baixa-Chiado, Terreiro do Paço, Sta. Apolónia

Linha Amarela: Odivelas, Senhor Roubado, Lumiar, Campo Grande, Entre Campos, Campo Pequeno, Saldanha, Marquês de Pombal, Rato

Linha Verde: Telheiras, Campo Grande, Alvalade, Areeiro, Alameda, Anjos, Martim Moniz, Rossio, Baixa-Chiado, Cais do Sodré

Linha Vermelha: Aeroporto, Moscavide, Oriente, Chelas, Alameda, Saldanha, São Sebastião