Mestres da Soflusa desconvocam greves agendadas

Antes desta intervenção, José Mendes já havia afirmado, depois de uma reunião com os sindicatos dos trabalhadores no Terminal Fluvial do Cais do Sodré, em Lisboa, que a "escassez de recursos" da empresa era um problema "ultrapassado", indicando que "não há falta de barcos na Soflusa, nem na Transtejo".



No decorrer das negociações entre o secretário de Estado e os sindicatos, com a presença do Sindicato dos Transportes Fluviais, Costeiros e da Marinha Mercante (STFCMM), o representante do Governo indicou que a desconvocação das três greves, designadamente às horas extraordinárias, ao período da manhã e da tarde na próxima semana, e ao dia de Santo António, vai permitir que o serviço da Soflusa fique normalizado a partir de sábado.



Com Lusa

Os mestres da Soflusa desconvocaram as três greves agendadas, avançou esta sexta-feira a RTP, depois de um acordo conseguido com os sindicatos.Trabalhadores da empresa de transporte fluvial entre Barreiro e Lisboa, que reivindicavam uma melhoria salarial, acordaram com o Governo "uma pequena atualização daquele que é o prémio deles pelo facto de serem mestres", indicou o o secretário de Estado Adjunto e da Mobilidade, José Mendes.