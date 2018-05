A Mesa da Assembleia do Sporting, presidida por Jaime Marta Soares, emitiu esta sexta-feira um comunicado em que acusa a direcção de Bruno de Carvalho de obrigar os seus membro a assinar acta da reunião dos órgãos sociais de quinta-feira. Além disso, o comunicado fala de uma "tentativa de obrigar os membros dos outros Órgãos Sociais a assinar uma suposta acta da reunião anterior (21 de Maio), sem qualquer correspondência com o que ocorreu no decurso da mesma".

O órgão presidido por Jaime Marta Soares responsabiliza ainda a direcção do clube por não ser ter encontrado uma outra solução que não a marcação de uma Assembleia Geral Extraordinária para a destituição dos membros do Conselho Directivo."Para a Mesa da Assembleia Geral é inequívoca a situação de profunda instabilidade e crescente divisão que atingiu o Clube e a necessidade de, o mais rapidamente possível, repor a normalidade e a coesão do mesmo, e considera também que apenas os Sócios têm plena legitimidade para apurar a responsabilidade por esta situação e determinar a solução mais adequada para os destinos do Clube", começou por escrever a MAG, dizendo que "não pode ignorar os inúmeros pedidos de sócios, correspondentes a milhares de votos, para a realização de uma Assembleia Geral Extraordinária para destituição do Conselho Directivo".

O órgão presidido por Marta Soares garante que apresentou "ao Conselho Directivo uma solução que teria permitido a sua continuidade em funções até novas eleições, a realizar na data de 2 de Setembro de 2018, solução que teria evitado qualquer hiato na gestão do clube e mais teria contribuído para limitar os danos resultantes da situação de instabilidade criada nos últimos meses", uma proposta que se deparou com "a insistente rejeição por parte do conselho directivo dessa solução".



As actas das reuniões dos órgãos sociais dos "leões" não foram esquecidas neste comunicado, depois do porta-voz de Bruno de Carvalho, Fernando Correia, ter anunciado que a direcção ia tornar público o que se tinha passado nos encontros. "A Mesa da Assembleia Geral lamenta profundamente o comportamento do Conselho Directivo, incluindo a tentativa de obrigar os membros dos outros Órgãos Sociais a assinar uma suposta acta da reunião anterior [21 de Maio], sem qualquer correspondência com o que ocorreu no decurso da mesma", disse a MAG, acrescentando lamentar "também profundamente as ameaças e o ambiente intimidatório criado a que foram sujeitos os seus membros e membros demissionários do Conselho Fiscal e Disciplinar nas próprias instalações do Clube".

"Estes factos são inaceitáveis e não correspondem à História do Sporting Clube de Portugal. A Mesa da Assembleia Geral continuará sempre a agir no sentido de respeitar essa mesma História e promover sempre a união entre todos os verdadeiros Sportinguistas", assegura.



Na noite de quinta-feira, o presidente da mesa de assembleia-geral do Sporting, Jaime Marta Soares, anunciou a marcação de uma assembleia para destituição de Bruno Carvalho e restante Conselho Directivo, agendada para o dia 23 de Junho.

Bruno de Carvalho, ao mesmo tempo que afasta o quadro de demissão, anunciou ainda na quinta-feira que ia impugnar essa marcação de Assembleia Geral Extraordinária, que considera irregular. "Marta Soares lançou a bomba atómica", acusou, dizendo que tal decisão coloca em causa a próxima temporada e o empréstimo obrigacionista que os "leões" precisam para fazer face a despesas correntes.

A crise que se vive no Sporting iniciou-se no dia 15 de Maio, quando cerca de 40 alegados adeptos encapuzados invadiram a Academia do Sporting, em Alcochete, e agrediram alguns jogadores e elementos da equipa técnica, incluindo Jorge Jesus.

A GNR deteve 23 dos atacantes, que ficaram em prisão preventiva depois de terem sido ouvidos no tribunal de instrução criminal do Barreiro.

Paralelamente, no âmbito de uma investigação do Ministério Público sobre alegados actos de tentativa de viciação de resultados em jogos de andebol e futebol, tendo como objectivo o favorecimento do Sporting, foram constituídos sete arguidos, incluindo o team manager do clube, André Geraldes.

Na sequência destes acontecimentos, os elementos da Mesa da Assembleia Geral, a maioria dos membros do Conselho Fiscal e parte da direcção apresentaram a sua demissão, defendendo que Bruno de Carvalho não tinha condições para permanecer no cargo.

De seguida realizaram-se duas reuniões entre a Mesa e membros do Conselho Fiscal com o Conselho Directivo, que culminaram com a decisão, anunciada na quinta-feira, da realização da Assembleia Geral Extraordinária de destituição do Conselho Directivo. Nesse mesmo dia, Frederico Varandas assumiu a candidatura à presidência, seguido, esta sexta-feira, por Dionísio Castro.