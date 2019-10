José Sócrates atacou José Maria Ricciardi durante o interrogatório desta segunda-feira. O antigo primeiro-ministro considera que o banqueiro tem uma "mente delirante" e que se sentiu estarrecido e injuriado com as declarações deste.

Sócrates considera que as palavras de Ricciardi são em forma de simpatia para com o Ministério Público e com todos os que odeiam Ricardo Salgado.

José Sócrates traz vários alvos para a mesa de interrogatório. Começou por Paulo de Azevedo, seguiu para Hélder Bataglia (com quem assumiu não ter uma boa relação), e agora passou para José Maria Ricciardi.



José Sócrates diz que nunca foi pressionado por Ricardo Salgado na OPA da Sonae à PT

José Sócrates está a tentar desmontar a acusação do Ministério Público, ponto por ponto, e faz a sua declaração de princípios. Incialmente, o antigo primeiro-ministro é ouvido na possível intervenção que teve OPA da Sonae à Portugal Telecom.



José Sócrates diz ser falso que o seu governo (chefiado entre 2005-2009) tenha favorecido a PT e alega que terá sido Paulo de Azevedo e não Ricardo Salgado a pedir-lhe que o seu governo votasse a favor da compra da PT pela Sonae. O antigo primeiro-ministro diz que nunca foi pressionado por Ricardo Salgado para que a Caixa Geral de Depósitos votasse contra a OPA da Sonae à PT (decisão que mais tarde foi tomada pela Caixa, mas que segundo a acusação este era um negócio que interessava a Ricardo Salgado para continuar a dominar a PT).



Sócrates diz ainda que recebeu uma chamada de Paulo de Azevedo - filho de Belmiro de Azevedo - que lhe pediu para a Caixa Geral de Depósitos votasse a favor da OPA da Sonae. José Sócrates, na altura primeiro-ministro, garantiu que não acedeu à pressão de Paulo de Azevedo.