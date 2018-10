A descida de 13% para 6% em concertos, teatro ou circo irá custar nove milhões de euros ao Estado. Valor poderá parar nos bolsos de promotores de espectáculos em vez de ficar no dos espectadores.

Depois de anos de exigências do sector, o IVA sobre os bilhetes para espectáculos ao vivo vai descer de 13% para 6% em Portugal Continental, segundo a proposta de Orçamento do Estado para 2019 (OE2019) entregue esta segunda-feira no Parlamento.

De acordo com o documento, "no âmbito da promoção da actividade cultural, em 2019 estabelece-se a aplicação da taxa reduzida do IVA - de 6% no Continente, 4% na Região Autónoma dos Açores e 5% na Região Autónoma da Madeira - nas entradas em espectáculos de canto, dança, música, teatro e circo realizados em recintos fixos de espectáculo de natureza artística ou em circos ambulantes".

O imposto, que tinha subido para 13% durante o período de resgate da troika – no primeiro Orçamento de Estado do anterior Governo - e chegou mesmo a ameaçar subir até aos 23%, era uma pretensão da Associação de Promotores, Espectáculos, Festivais e Eventos (APEFE).

Em Julho, a associação que integra mais de 20 promotoras de festivais e espectáculos entregou na Assembleia da República uma petição com sete mil assinaturas pela descida do IVA sobre os espectáculos ao vivo. Na mesma, a APEFE sustentava que "o IVA a 13% é inconstitucional", porque "fomenta o encarecimento do preço fiscal dos bilhetes, limitando a procura dos cidadãos e consequentemente o exercício fundamental de cada pessoa ao direito à cultura".

A descida do IVA irá custar ao Estado nove milhões de euros mas poderá não representar numa descida directa dos preços dos bilhetes de espectáculos ao vivo.

Comparando a situação à descida do imposto no sector da restauração em 2016, quando o mesmo também sofreu uma queda dos 23% para os 13%, os preços poderão mesmo subir. Na altura, os preços subiram mesmo para valores semelhantes aos anteriores à crise, não reflectindo a descida do imposto no valor apresentado aos consumidores.

Isto poderá querer dizer que os nove milhões que o Estado não terá nos seus bolsos poderão parar nos promotores de espectáculos em vez de ficarem nos dos espectadores.

A proposta de OE2019 será discutida e votada na generalidade nos dias 29 e 30 de Outubro e a votação global está agendada para 29 de Novembro, depois da discussão na especialidade – que acontece a 6 de Novembro.