Desacatos ocorreram no primeiro dia de aulas no Seixal por causa de vídeo a pontapear um idoso.

O rapaz de 16 anos publicou um vídeo nas redes sociais a pontapear um idoso, nas férias escolares de 2018. O rival, de 17, respondeu com desagrado e ameaçou bater no mais novo, numa troca de bocas na internet.



No primeiro dia de aulas confrontaram-se na Escola Básica 2/3 Paulo da Gama, na Amora, Seixal. O de 16 deu quatro facadas no rival mas o juiz deixou-o em liberdade.



Saiba tudo sobre o tema no Correio da Manhã.