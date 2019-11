Aquela passagem de ano foi inesquecível. Mas não pelas melhores razões. Matilde, na altura com apenas 4 anos, começou por ter apenas febre. Mas a temperatura escalou muito rapidamente e ela ficou prostrada. Não houve mais nenhum sinal. Teve uma infeção generalizada causada por uma bactéria – a meningite B. "Foi fulminante. Se não tivesse sido logo assistida, provavelmente ela não teria sobrevivido", diz Ana Miguel, a mãe de Matilde, à SÁBADO.





Naquele dia, 29 de dezembro de 2008, a família tinha acabado de chegar de um passeio à Isla Mágica, em Sevilha . E passaram pelo Alentejo, para o aniversário do avô. Matilde começou com febre e a avó insistiu que a mãe a levasse ao centro de saúde de Cuba, no Alentejo."A médica que nos atendeu foi perspicaz, percebeu que era mau e enviou-a numa ambulância para Beja. E de lá foi logo transferida para Lisboa, para o Hospital de Santa Maria . Nós [os pais] fomos de carro atrás da ambulância a quase 200 quilómetros por hora e mal a conseguíamos apanhar", recorda.Matilde já estava a desenvolver petéquias (manchas vermelhas decorrentes de uma pequena hemorragia) pelo corpo – um dos sintomas da doença. Já não estava consciente quando chegou a Lisboa e foi só aí que a mãe começou a perceber a gravidade da situação. "Eu não percebia todo aquele aparato por causa de uma febre", conta.Foi logo entubada, os seus rins entraram em falência e teve de ser posta em coma induzido. Esteve mais de duas semanas nos Cuidados Intensivos, sobreviveu, mas hoje, 11 anos depois, ainda lida com as sequelas da doença: fez um transplante de rim, porque os seus deixaram de funcionar, e já foi operada três vezes às pernas."Ficou com o pé esquerdo pendente e coxeia. Teve de tirar parte do músculo daquela perna", explica a mãe. A bactéria que causa a meningite B provoca lesões vasculares que causam a morte dos tecidos – e por vezes é mesmo preciso amputar os membros inferiores. Além disso, Matilde também tem no corpo pequenas manchas, como se fossem queimaduras.Ana Miguel não tem dúvidas: "Se eu tenho esperado pelo terceiro dia de febre para ir ao hospital, ela não teria sobrevivido", diz. E considera também que o país tem de dar mais atenção à saúde infantil – sobretudo tendo em conta que a população portuguesa está cada vez mais envelhecida, e que há urgências pediátricas a fecharem.A vacina contra a meningite B ainda não está incluída no Plano Nacional de Vacinação. Em 2018, foi proposta e aprovada a sua inclusão pela Assembleia da República – juntamente com a do rotavírus e a do HPV –, mas a decisão acabou por ser adiada por necessidade de um parecer técnico da Direcção Geral de Saúde sabe que a Comissão Técnica de Vacinação já emitiu o seu parecer sobre as novas vacinas – que terá sido enviado ainda antes das eleições legislativas – e aguarda agora a decisão da tutela. Contudo, o Ministério da Saúde não se compromete com prazos. "A matéria está a ser analisada e será decidido tão breve quanto possível", disse fonte do gabinete de Marta Temido àUm estudo divulgado recentemente pela Sociedade Portuguesa de Pediatria demonstrou a efetividade da doença. No período entre 2015 e 2018, a vacina demonstrou ter uma eficácia de 79% e, nas crianças vacinadas, não houve mesmo casos. "Podemos argumentar que é uma vacina cara, sim [o esquema de imunização contempla até três doses, vendidas a 95,09 euros cada. No total são quase 300 euros], mas não se pode argumentar que não é efetiva", diz àLuís Varandas, coordenador da Comissão de Vacinas da Sociedade Portuguesa de Pediatria."O que sabemos hoje sobre esta vacina é que não confere imunidade de grupo, é de proteção individual, como a do tétano. Mas em termos de eficácia, no grupo mais afetado que é até aos dois anos de idade, a eficácia anda à volta dos 80%", explica.Uma percentagem que o especialista considera muito boa tendo em conta que é uma doença potencialmente fatal, que deixa bastantes sequelas – como o caso da Matilde – e que é muito difícil de tratar porque tem uma evolução "meteórica"."Um dos maiores problemas é que a doença pode complicar muito rapidamente. Desde o primeiro sinal, que pode ser só febre, até uma sépsis [infeção generalizada no organismo] podem ser apenas 12 horas. Ou menos", explica o profissional. Há um antibiótico que é eficaz mas só na primeira hora.Luís Varandas admite que o processo de inclusão da vacina foi mal conduzido. "Não posso concordar que a Assembleia da República aprove sem consultar os técnicos. Mas a decisão deveria ser tomada rapidamente", diz à. E já passou um ano desde que o assunto foi levado ao Parlamento.Estima-se que cerca de 50% das crianças portuguesas até aos dois anos de idade estarão vacinadas – sendo que existem 40 a 50 casos por ano da doença. Mas, neste momento, só quem tem poder de compra pode fazer a vacina. "Há estudos que comprovaram que os grupos que têm menor poder de compra, têm menor taxa de vacinação", diz.Cerca de três em cada quatro casos de meningite em Portugal são causados por este subtipo B. A taxa de mortalidade situa-se entre os 8 e os 15%, sendo que a maioria dos sobreviventes têm algum tipo de sequela. As mais comuns são as cutâneas – a necrose (morte dos tecidos) nas extremidades que leva à amputação de membros – e as neurológicas, como défices cognitivos e de comportamento. Agência Europeia do Medicamento aprovou a vacina para uso na Europa, em janeiro de 2013. A Bexsero é a única disponível em Portugal para prevenção da meningite tipo B. Apesar de ser o tipo de meningite mais predominante, não é ainda comparticipada pelo SNS. O que já acontece em sete outros países, entre os quais, o Reino Unido, a Lituânia, a Irlanda, a Alemanha ou a Grécia.Matilde hoje tem 15 anos e, apesar das sequelas da doença, é uma adolescente bem disposta e que não tem problemas em mostrar as cicatrizes. Já a mãe, Ana Miguel, aprendeu a encarar a vida de outra maneira. "Há 10 anos, passei o meu aniversário no hospital, com ela, por causa da diálise [que fez antes do transplante]. Este ano, fiz 50 e quis estar só com eles, em família, e celebrar o fato de estarmos todos cá", diz à