De acordo com o Correio da Manhã, as duas pessoas detidas por suspeitas de envolvimento na morte de Valentina, de nove anos, foram o seu pai e madrasta. A informação sobre os detidos tinha sido avançada pela Polícia Judiciária em comunicado, que remeteu mais esclarecimentos para uma conferência de imprensa marcada para este domingo, às 16h.



A menina era filha de pais separados e terá sido vista pela última vez pelo próprio pai. As buscas estavam a ser realizadas na freguesia de Atouguia da Baleia, onde reside a família da menina.











A criança desaparecida desde quinta-feira no concelho de Peniche foi encontrada sem vida, a cerca de seis quilómetros da sua casa, após a continuação das buscas este sábado.