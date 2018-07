Menina de dez anos morreu afogada numa piscina de um empreendimento turístico no concelho de Silves, no Algarve.

Uma menina britânica de dez anos morreu hoje afogada numa piscina de um empreendimento turístico no concelho de Silves, no Algarve, informou o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro.



O incidente ocorreu pelas 16h40 no Amendoeira Golf Resort, em Alcantarilha.



No local esteve o Instituto Nacional de Emergência Médica, indicou o CDOS de Faro.