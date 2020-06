Sete detidos em megaoperação no bairro da Quinta da Fonte, em Loures

Uma megaoperação da PSP cercou esta segunda-feira o Bairro Quinta da Fonte, em Loures. Sete pessoas foram detidas na operação conjunta da PSP e da Polícia Judiciária que envolve investigação a crimes de roubo, tráfico de droga e homicídio, revelou fonte policial à Lusa. A PSP remeteu para mais tarde um comunicado com mais informações sobre a operação.A Polícia Judiciária informa, através de comunicado, que identificou e deteve sete homens, de 18 a 24 anos de idade, por "fortes indícios da sua participação em diversos factos que configuram a prática de crimes de homicídio, na forma tentada, roubo qualificado, posse de armas proibidas e incêndios".A operação, que terminou por volta das 8h36, partiu de uma investigação da divisão de Loures da PSP.O bairro esteve cercado desde o início da manhã, sendo que ninguém entrava ou saía sem ser revistado.Os detidos serão presentes a primeiro interrogatório judicial, no qual lhe serão decretadas as medidas de coação processual adequadas.Nota: notícia alterada às 11h03 com novo número de detidos