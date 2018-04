O socialista diz que a autarquia está a trabalhar para Lisboa ter casas T0 e T1 em "zonas nobres" com rendas acessíveis.

O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, frisa que uma das prioridades do actual Executivo é "o aumento da oferta de habitação acessível", tendo definido o objectivo das 6 mil casas até ao fim do seu mandato. Para já, o socialista diz trabalhar com a Segurança social para assegurar a mais de 1100 pessoas T0 e T1, em habitação permanente e residências universitárias, localizados em "zonas nobres" de Lisboa.



A promessa foi feita em entrevista ao Diário de Notícias. "É um processo em que estamos a mobilizar tudo o que conseguimos mobilizar na cidade, é o trabalho que estamos a fazer com a Segurança Social no sentido de assegurar que vamos conseguir disponibilizar à cidade habitação para mais de 1100 pessoas, entre habitação permanente e residências universitárias, quartos para estudantes universitários", explicou.



Com um investimento de 17 milhões para requalificação, Medina quer criar habitação acessível para a classe média em "zonas nobres da cidade de Lisboa". "Falo da Av. dos Estados Unidos da América, falo da Av. da República, falo de Entrecampos", exemplificou. "Assim, no global, dez prédios nas zonas nobres e centrais de Lisboa vão permitir que tenhamos mais de 200 apartamentos e cerca de 200 quartos para estudantes universitários. Estamos a falar de um universo global de mais de 1.100 pessoas que vão ter acesso à habitação", especificou o líder da autarquia de Lisboa.



As rendas serão calculadas em função da capacidade de pagamento das famílias. "Estamos a falar de valores médios de T0 e T1 em torno dos 150/200 por mês; estamos a falar, no topo, de valores de T4 que podem andar entre os 400/600 por mês", continuou.



Medina admite que se trata de "um processo exigente". "É um processo permanente, mas os impactos que o turismo traz - amplamente positivos do ponto de vista do emprego, do investimento, da reabilitação urbana e da economia da cidade - têm associado um conjunto de transformações com as quais precisamos de lidar", concretizou.



Uma das primeiras fases da reabilitação começará já para a semana: a autarquia vai aprovar em Câmara a adjudicação do primeiro contrato que vai permitir que seja reabilitada uma zona da cidade - a Rua de São Lázaro, ao Martim Moniz na zona da Baixa. "Vamos disponibilizar 100 habitações a preços acessíveis para as classes médias", sublinhou.