O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, aconselhou esta sexta-feira os moradores a evitarem riscos durante a passagem do furacão Leslie por Portugal Continental. "Não sabemos o impacto real, concreto e aconselhamos prudência, afirmou em conferência de imprensa, acrescentando que "a prevenção é o melhor instrumento".

O líder do município pediu que não fossem colocados caixotes do lixo na rua durante a noite deste sábado e que as esplanadas fossem recolhidas até às 18h00 - ou até às 17h00 nas zonas ribeirinhas. Medina pediu a colaboração dos moradores para ultrapassar as "horas exigentes" e refere que foi reforçada a limpeza de sarjetas, para tentar evitar inundações.

O autarca adiantou ainda que haverão brigadas no terreno para sensibilizar pessoas para a necessidade de recolher aos abrigos e que duas estações da rede metropolitana, Saldanha e Arroios, terão áreas abertas para acolher sem-abrigos durante a noite.