Os médicos de fora da União Europeia (UE) não estão a ser reconhecidos em Portugal. Segundo avança o Público esta terça-feira, no ano passado estes médicos representaram apenas 6,4% dos clínicos no Serviço Nacional de Saúde (SNS). A Ordem dos Médicos afirma que os especialistas estrangeiros podiam colmatar as carências existentes.

A Associação de Médicos Luso-venezuelanos (Asomeluve) estima que cerca de 120 dos seus 250 membros tenham tentado emigrar para Portugal após a crise sócio-económica e política os ter obrigado a sair da Venezuela. Actualmente, apenas 25 pretendem continuar a tentar. "Muitos mais viriam se o seu país de origem os reconhecesse, sem deixar a sua vida em suspenso durante tanto tempo", disse ao jornal Fátima de Oliveira, porta-voz da associação em Portugal.

Segundo a porta-voz, estes são médicos formados em universidades venezuelanas com "15, 20, 30 anos de experiência" que ao chegar a Portugal se deparam com "dois a três anos" de espera até verem reconhecidas as suas habilitações.

Esta situação ocorre para quase todos os médicos formados fora da União Europeia. Devido a uma revisão das regras, levada a cabo pelo Conselho das Escolas Médicas Portuguesas, este ano as faculdades de Medicina não abriram candidaturas para reconhecer habilitações.

"Os que conseguiram chegar à Ordem dos Médicos são reconhecidos como generalistas, mas custa muito depois terem autonomia para exercer como especialistas", explicou a porta-voz da Associação de Médicos Luso-venezuelanos.

Para que seja possível exercerem em Portugal, os médicos de fora da União Europeia têm que ver o seu curso reconhecido por uma universidade nacional que o ministre - quando para os que estudaram em países europeus a equivalência é directa. Só após realizarem um exame de línguas, uma prova de conhecimentos e outra de prática clínica é que se podem inscrever na Ordem dos Médicos.

Processos de reconhecimento de habilitações parados há meses

Este ano, as faculdades de Medicina não aceitam candidaturas para reconhecimento enquanto o Conselho das Escolas Médicas Portuguesas não terminar a revisão do regulamento que rege estes pedidos. A revisão deverá estar terminada em Julho

Maria Amélia Ferreira, coordenadora do conselho, garante que o atraso é excepcional. "Nestes processos, Portugal tem sido um país muito inclusivo e tem muito respeito pelas pretensões dos colegas. A revisão agora em curso virá em benefício deles, porque tornará o processo mais justo, uniforme entre todas as escolas", disse.