De acordo com o Jornal de Notícias, os custos dos hospitais com medicamentos subiram 20,5% no último ano, chegando aos 342 milhões de euros. Este aumento está relacionado, em parte, com as novas terapêuticas, altamente sofisticadas e personalizadas a cada doente e ao seu caso particular.



O PSD pediu esta quarta-feira para ouvir no parlamento a ministra da Saúde e as administrações do Instituto Português de Oncologia e do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA) sobre casos de doentes oncológicos que terão morrido "sem tratamento" por constrangimentos financeiros.



A denúncia foi feita pelo deputado social-democrata Cristóvão Norte, noticiada pela Rádio Renascença e Correio da Manhã, e repetida em conferência de imprensa no parlamento.