A Proteção Civil registou, durante o dia deste sábado, 1.727 ocorrências relacionadas com o mau tempo, estando 144 pessoas desalojadas e 320 deslocadas por precaução, a maioria devido à subida das águas do rio Mondego. Entre as ocorrências, que se somam às 9.500 registadas desde quarta-feira, a maioria relaciona-se com quedas de árvores.

Em declarações aos jornalistas pelas 20h00, na Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, em Carnaxide, o adjunto de operações Miguel Cruz deu conta de que a situação mais complicada é, neste momento, o distrito de Coimbra.

Miguel Cruz referiu que os rios Mondego e Tejo (na zona de Constância) estão em alerta vermelho.

O responsável disse ainda que devido ao mau tempo mantém-se cortadas as linhas ferroviárias do Norte (Alfarelos -- Coimbra) e do Vouga (Mealhada) e a circulação rodoviária na via IP3 (Itinerário Principal) nos concelhos de Penacova e Mortágua (distrito de Coimbra).

Entretanto, cerca das 20h30, fonte da Infraestruturas de Portugal disse à Lusa que foram restabelecidas as condições de circulação normal de comboios, entre Gouveia e Fornos de Algodres, na linha da Beira Alta, após terem sido concluídos os trabalhos de reparação da via.

Durante as últimas horas a Proteção Civil não teve registo de mais nenhum ferido ou morto devido ao mau tempo.

Para as próximas horas, Miguel Cruz prevê que se passe para um "regime de vento durante esta noite, mantendo-se a agitação marítima forte, ainda mais forte do que foi até agora".

"Cuidados na circulação e permanência, quer em áreas arborizadas, quer também junto ao mar. Esse é um cuidado que as pessoas têm tido porque, efetivamente, não temos tido reporte de ocorrências relacionadas com atividade marítima, mas é um apelo que deixamos", sublinhou.

Este sábado a localidade do Cabouco, Coimbra, foi evacuada por volta das 18h30 após a subida do caudal do rio Ceira, afluente do Mondego, tendo sido retiradas as pessoas das casas mais próximas das águas, disse fonte autárquica.





A Câmara de Coimbra solicitou ainda às populações localizadas entre Bencanta e Ameal, na margem esquerda junto ao rio Mondego, uma linha reta de oito quilómetros, que preparam evacuação, na sequência do mau tempo que tem atingido Portugal.





"Informa-se que a Proteção Civil Municipal está a solicitar à população das povoações de Bencanta; Espadaneira; Pé de Cão; Casais do Campo; Carregais; Taveiro; Ribeira de Frades; Vila Pouca do Campo; e Ameal (indicativamente entre a Linha Ferroviária do Norte e o Rio Mondego) a acondicionar algum material, acautelar os seus bens e a preparar a evacuação", refere uma nota de imprensa.Já a Câmara de Montemor-o-Velho declarou o "alerta máximo de risco de cheia" para as zonas baixas de Carapinheira, Montemor-o-Velho, Meãs do Campo, Tentúgal e Ereira, logo após a rotura de um dique no canal principal do Mondego. Mau tempo: Montemor-o-Velho lança "alerta máximo de risco de cheia" Câmara de Montemor-o-Velho aconselhou a população de Carapinheira, Montemor-o-Velho, Meãs do Campo, Tentúgal e Ereira a acondicionar o material com a máxima urgência e acautelar os bens. - Portugal , Sábado.



O mau tempo provocado pela depressão Elsa, entre quarta e sexta-feira, a que se juntou este sábado o impacto da depressão Fabien, provocou também condicionamentos na circulação rodoviária e ferroviária, bem como danos na rede elétrica, afetando a distribuição de energia a milhares de pessoas, em especial na região Centro.

Prevê-se que estes efeitos vão diminuindo e que se registe uma melhoria gradual do estado do tempo a partir de domingo.

Os distritos do Porto, Viana do Castelo, Aveiro, Coimbra e Braga vão estar entre as 21h00 deste sábado e as 12h00 de domingo em alerta vermelho, devido à agitação marítima, a que se soma Vila Real, por causa de fortes rajadas de vento, que podem atingir 140 quilómetros/hora.



Também Espanha e França estão a sofrer consequências do mau tempo. Pelo menos seis pessoas morreram em Espanha na sequência do mau tempo que atinge desde os últimos dias a Europa Ocidental. Um homem está desaparecido em França.





