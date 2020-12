"Estou absolutamente tranquilo com a vacina. Estou confiante, otimista, com esperança e acho que estou como qualquer outro cidadão. O risco não é zero, mas também não é zero para nenhuma vacina nova que se venha a desenvolver." Foi assim que falou este domingo de manhã o médico António Sarmento, a primeira pessoa a ser vacinada em Portugal contra a covid-19.Diretor do Serviço de Doenças Infecciosas do Hospital de São João, o epicentro nacional da luta contra a covid-19, António Sarmento mostrou confiança na vacina, como já mostrava em março, altura em que a pandemia começou e o médico deu várias entrevistas em que falou das máscaras e de como conter o novo coronavírus.Cauteloso, na época dizia que "ter certezas absolutas é muito difícil". Estávamos a 7 de março e dizia ao Sol que naquela altura, e tendo em conta o que se sabia, a população no geral não deveria usar máscara. "O uso de máscara faz sentido se estiver doente. Qualquer um de nós se tiver com uma infeção respiratória, até com uma gripe, e se for para o meio de muita gente, deve usar máscara. Diminui o risco de contagiar a pessoa ao lado. Profissionais de saúde que estão em frente a pessoas com infeções respiratórias também devem usar máscara. Agora andar na rua de máscara, ir ao supermercado de máscara, não faz sentido."Vinte dias depois, recebeu o semanário Expresso no Hospital de São João e não tirou a máscara durante toda a entrevista. "Porque é que usamos agora todos máscaras no hospital e até há pouco tempo não usávamos?" perguntava a dado momento da entrevista. "Todas as medidas podem ser escaladas à medida que as coisas vão mudando. Algo que hoje está certo, daqui a uma semana pode ter de ser diferente", respondeu, como que justificando as suas próprias declarações no início desse mês.Já na época, António Sarmento sublinhava que "a mensagem correta hoje pode não o ser daqui a uma semana". Afinal, pouco se sabia - e se sabe ainda hoje, dez meses depois - sobre este novo vírus respiratório."É o conhecimento que vai evoluindo. Mas aquilo em que se tem insistido imenso é na lavagem das mãos várias vezes. (...) É a evicção social. Não é a pessoa isolar-se e ficar completamente só. Mas é não andar aos beijos, não andar agarrado aos outros, não andar a cumprimentar. Procurar espaços menos densamente povoados. (...) É saber que a menos de um metro há risco de contágio. Saber que se há alguém que está com sintomas respiratórios deve pôr de imediato uma máscara."Também defendeu logo, na época, nesta entrevista e também na Grande Entrevista da RTP, que a escolha dos doentes a ter acesso a um ventilador devia ter em conta as suas condições clínicas e não a idade. "Não é o facto de ter 80 anos que deve ser limitativo a qualquer tipo de tratamento. A idade, nunca. Agora, se o doente tem as chamadas comorbilidades, uma insuficiência grave, com diabetes, uma cirrose e ainda com covid-19, estar a interná-lo numa UCI pode ser inútil", defendeu.Já em março, António Sarmento apontava que só a vacina viesse trazer alívio. O que poderia acontecer só "na primeira semana de 2021". Falhou por pouco, a vacina chegou uma semana antes do que tinha antecipado.