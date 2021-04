Marta Temido: 'Situação da pandemia alterou-se nos últimos 15 dias'

A ministra da Saúde, Marta Temido, reconheceu esta terça-feira uma "alteração da tendência" da pandemia em Portugal, devido a um aumento do R(t), o índice de transmissibilidade que é agora "superior a 1".







À saída da reunião no Infarmed, a ministra indicou que, no entanto, a "incidência mantém-se moderada", sendo de 68,4 a nível continental e de 71,5 a nível nacional. Este valor de 71,5 é o mesmo de há três semanas, com especialistas a alertarem que o R é já de 1,08 - três décimas acima do que era registado na última reunião no Infarmed.

"A situação alterou-se nos últimos 15 dias, com um risco de transmissão superior a 1, embora continuemos com incidência moderada", afirmou Marta Temido.







A ministra relembrou o que foi dito por especialistas, apontando que, ao ritmo atual, seja atingida a incidência de 120 casos por 100 mil habitantes dentro de "duas a quatro semanas", enquanto o patamar de 240 casos por 100 mil habitantes será ultrapassado dentro de "um a dois meses".

"Estes períodos para atingir estes números dependem do risco de crescimento se manter constante, uma vez que um ritmo inferior ou superior levará a calendários mais alargados ou reduzidos."



Segue-se agora uma discussão entre Presidente da República, partidos e Governo sobre quais serão as melhores medidas para fazer frente à pandemia. Marta Temido acredita que serão "as melhores decisões".

"A estratégia de desconfinamento era gradual, de ritmo lento, no sentido de ir adequando as medidas àquilo que são as situações epidemiológicas. Estávamos numa situação epidemiológica mais favorável, mas também estávamos com um nível de confinamento superior àquele que temos hoje. A avaliação local tem sido também sempre feita, temos histórico em relação a essa abordagem e naturalmente que nos impusemos critérios exigentes de monitorização da infeção", explicou a ministra.

Sobre a vacinação, o objetivo passa agora por vacinar a população acima dos 60 anos para diminuir a mortalidade, lembrando que Portugal está agora a receber "quantidades mais significativas de vacinas", pese embora os números ainda não correspondam às estimativas iniciais.A ministra da Saúde indica que na nova fase, a segunda do plano de vacinação, cerca de 10% das vacinas serão para prevenir patologias específicas".