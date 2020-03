A ministra da Saúde, Marta Temido, afirmou este sábado que Portugal entrou numa "fase de crescimento exponencial da epidemia" do novo coronavírus e que está a ser equacionado a testagem da doença em casa.

"Temos neste momento 169 casos confirmados no nosso país, maioritariamente concentrados na administração central regional de saúde do Norte e de Lisboa e Vale do Tejo. Aquilo que hoje queremos transmitir é que entrámos (...) numa fase de crescimento exponencial da epidemia, alinhada naquilo que estão a enfrentar neste momento outros países europeus", disse a ministra.



Na conferência de imprensa de atualização de informação relativa à pandemia do Covid-19, Marta Temido adiantou que os 169 casos confirmados do Covid-19 no país estão "em linha com outros países" e avisou que as medidas de prevenção e contenção da doença são para "levar a sério", apelando à redução de contacto.



A ministra da Saúde disse também que todos os hospitais vão ter de aumentar a capacidade para receber doentes infetados com o novo coronavírus e que Portugal terá de fazer uma transição para que casos confirmados tenham tratamento em casa.

Neste sábado, a Direção-Geral de Saúde (DGS) elevou para 169 o número de casos confirmados de Covid-19 em Portugal, com 126 aguardarem resultado laboratorial e dez pessoas encontram-se internadas em unidades de cuidados intensivos. Em 24 horas, registaram-se mais 57 casos.

Destes 169 casos, 114 encontram-se hospitalizados - os restantes, em casa. Há uma pessoa recuperada. Em todo o país, existem 1.704 casos suspeitos e 5.011 pessoas sob vigilância pelas autoridades de saúde.





