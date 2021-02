Marta Temido alerta para níveis alarmantes de internados nos cuidados Intensivos

A minsitra da Saúde referiu esta segunda-feira que apesar de os números de novos infetados por covid-19 serem animadores por mostrarem uma aparente queda, a verdadeira batalha das próximas semanas vai ser travada nas unidades de cuidados intensivos, onde a situação é crítica.







Questionada sobre a oferta de ajuda da Alemanha no SNS, Marta Temido diz que dará conta dessas novidades quando houver "a certeza total do número de profissionais que nos chega, e como vão trabalhar". O Ministério da Defesa daquele país referiu ter 26 profissionais de saúde disponíveis para vir auxiliar no combate à pandemia, além de vários ventiladores e camas para pacientes. A ministra da Saúde afirmou não querer falar de hipóteses, mas apenas da realidade, prometendo declarações para depois.A ministra da Saúde reconheceu que o ritmo decrescente dos novos casos "é encorajador", mas relembra que a batalha principal das próximas semanas será "nos cuidados intensivos". E pede ainda alguma cautela relativamente aos números recentes, já que continuam muito elevados "nomeadamente em Lisboa e Vale do Tejo". "Esta semana será ainda de muita pressão nos internamentos de enfermaria. E as próximas duas semanas serão muito difíceis ao nível dos cuidados intensivos", referiu Marta Temido durante a conferência de imprensa.A ministra da Saúde garante que havia, a 31 de janeiro, 3,3 doses administradas por cada 100 pessoas da vacina contra a covid-19 o que coloca Portugal como "o sétimo país" com mais vacinas administradas, por população. A ministra esclareceu ainda que os dados publicados esta segunda-feira pelo Centro Europeu de Controlo e Prevenção de Doenças estão bastante desatualizados, já que são apenas atualizados uma vez por semana.Marta Temido esclareceu mesmo que já foram dadas, até ao momento, 340 mil doses de vacinas contra a Covid-19, das quais 270 mil referentes à primeira dose e 70 mil à segunda dose.A governante garantiu ainda, durante a conferência, que Portugal recebeu esta segunda-feira 86.580 doses da vacina da Pfizer.Da Moderna, chegaram até ao momento 19.200 doses, das quais 10.800 foram entregues este domingo.Em relação à vacina da AstraZeneca, Marta Temido espera receber 200 mil vacinas a 9 e 19 de fevereiro, de um total contratualizado de 6,1 milhões de doses.