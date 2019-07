O MP pediu a condenação de Abdesselam Tazi por oito crimes de terrorismo. A defesa quer a absolvição. O juiz presidente do coletivo não conseguiu disfarçar o enfado durante as alegações finais. A leitura da sentença será a 2 de julho - Portugal , Sábado.

Ao longo dos meses, os dois foram sendo detectados nos mais variados locais: Paris, Amsterdão, Hamburgo, Frankfurt, Bremen, Dusseldorf e Hagen – mas também em Bruxelas, Manchester (onde tentaram entrar), Istambul, Atenas, Tirana e numa viagem-mistério à América Latina que envolveu um périplo por Nicarágua, Guatemala, Panamá, Honduras, El Salvador. Sempre que vinham a Portugal eram vigiados, normalmente no Norte do País, onde compravam telemóveis, roupa, sapatos e faziam tratamentos médicos com recurso a cartões de crédito falsos.



A cooperação internacional começou também a funcionar. Referenciados pelo uso de documentos falsos, a Alemanha lançou um pedido de vigilância europeu sobre os dois homens no início de 2016. Da Bélgica chegou a Portugal a informação de que Abdesselam Tazi tinha sido beneficiário de duas transferências bancárias: uma de 3.295 euros feita por Chakir Haddouchi e outra de 1.445 euros feita por Salaheddine Lechkar. A morada do primeiro era a mesma de dois belgas que tinham viajado para a Síria: Aberkan Abdelhouaid e Aberkan Abdessamad. Chakir Haddouchi é irmão de Anouar Haddouchi, um jihadista belga de cuja conta bancária saíram mais de 5.000 euros que foram entregues a Mohamed Abrini – que esteve envolvido nos atentados de Paris, em Novembro de 2015, e Bruxelas, em Março de 2016.





do verão de 2016 as autoridades portuguesas não tinham sinal dos dois marroquinos há vários meses. Sem que a PJ tivesse sido informada, em junho, Tazi e El Hanafi tinham sido presos na Alemanha por falsificação de cartões de crédito. O primeiro ficou detido por ter sido considerado o principal suspeito. O segundo foi libertado ao fim de dois dias – e acabou por viajar para Itália, Espanha e depois França, onde acabou por ser detido em novembro por suspeitas de estar a preparar um atentado terrorista em Paris, situação onde ainda se encontra.

Acusações para a frente e para trás.

Após a detenção de El Hanafi, as autoridades portuguesas souberam que Tazi estava na Alemanha e prestes a ser libertado. Após uma reunião no âmbito da Europol, foi decidido que Portugal iria acionar um mandado de detenção europeu. E foi ao abrigo dessa ordem que Tazi chegou a Portugal a 23 de março de 2017. Desde então que se encontra detido no

Abdesselam Tazi chegou a Portugal no final de 2013, num voo proveniente da Guiné-Bissau. Quando foi detetado no aeroporto de Lisboa com documentos falsos, pediu asilo. No mesmo avião vinha Hicham el Hanafi, um outro marroquino de 21 anos que tinha seguido o mesmo percurso de Tazi. Também ele foi apanhado com documentação falsa - e também ele pediu asilo.Os dois ficaram alojados no Centro Português para os Refugiados na Bobadela. Meses depois foram alojados em Aveiro, primeiro numa instituição de solidariedade social e mais tarde alugaram um quarto juntos. Depois de obterem o estatuto de refugiados, passaram a viajar frequentemente por toda a Europa, sobretudo Alemanha, mas com passagens por Espanha, França, Albânia e Itália.Em 2015, o irmão de Hicham el Hanafi, Amine Hanafi, contactou um inspetor do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras para lhe dar conta de que Abdesselam Tazi tinha radicalizado o seu irmão mais novo e que ambos estariam a recrutar outros refugiados marroquinos para o grupo terrorista Estado Islâmico. Hicham já teria mesmo estado na Síria a receber treino terrorista.A informação foi partilhada na reunião da UCAT - Unidade de coordenação Antiterrorista - e foi aberto um inquérito no DCIAP, com a investigação a ficar a cargo da Unidade Nacional de Contra Terrorismo da Polícia Judiciária.No fimEstabelecimento Prisional de MonsantoUm ano depois foi acusado pelo Ministério Público de oito crimes relacionados com o terrorismo: um de adesão a organização terrorista internacional; um de falsificação com vista ao terrorismo; quatro de uso de documento falso com vista ao financiamento do terrorismo; um de recrutamento para terrorismo; e um de financiamento do terrorismo. Para as autoridades portuguesas, foi ele o responsável pela radicalização de Hicham El Hanafi e o seu recrutamento para o Estado Islâmico, bem como de outros dois marroquinos asilados em Portugal. Num outro âmbito, usaria um esquema de fraude de cartões de crédito para financiar as suas atividades.Durante todo o processo, Abdesselam Tazi negou sempre as acusações de terrorismo e admitiu a fraude com cartões de crédito. Em entrevista à SÁBADO, disse estar a ser vítima de uma vingança por parte de um grupo de marroquinos e que as suas viagens se prendiam com tentativas de negócio.A defesa do marroquino, a cargo do advogado Lopes Guerreiro, pediu a abertura de instrução e viu, meses depois, o juiz Ivo Rosa despronunciá-lo das acusações mais graves e determinou o seu julgamento apenas por contrafação de moeda. Ainda na sala de audiência, o então procurador do DCIAP, João Melo (atual diretor nacional adjunto da Polícia Judiciária) anunciou o recurso da decisão para o Tribunal da Relação de Lisboa (TRL)

O processo seguiu então para Aveiro. No entanto, antes da leitura da sentença, a Relação aceitou os argumentos do MP e anulou a decisão de Ivo Rosa e determinou que o Marroquino devia ser julgado pelos factos constantes da acusação – incluindo terrorismo.



Obedecendo à decisão do tribunal superior, a 8 de janeiro a juíza Ana Peres voltou a pronunciar Tazi por todos os crimes e enviou o processo para Aveiro, local onde o julgamento já tinha começado. No entanto, o tribunal declarou-se legalmente incompetente para julgar o caso, considerando que a audiência deveria decorrer em Lisboa. No entanto, Ana Peres discordou e voltou a enviar o inquérito para Aveiro com o argumento de que "a competência do tribunal já estava fixada anteriormente", pelo que qualquer alteração teria de ser "deduzida pelo tribunal do julgamento". Depois de consultar o advogado de defesa de Abdesselam Tazi, Lopes Guerreiro, Aveiro anuiu a esta interpretação e remeteu o caso para o Juízo Central Criminal de Lisboa, onde o julgamento agora terminou.