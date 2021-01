A carregar o vídeo ...

ePaper ou encontre-o nas bancas a 05 de janeiro de 2021.

Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no Assine já a Sábado digital por 1 euro para ler este artigo noou encontre-o nas bancas a 05 de janeiro de 2021.Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no ePaper da SÁBADO

Ainda antes de entrar no curso de Sociologia na Universidade de Coimbra, em 1994, Marisa Matias já trabalhava. Começou por se encarregar dos tempos livres das crianças da primária de Alcouce, todas as sextas-feiras. Depois, foi com uma amiga fazer limpezas em casas de banho de bares até que, aos 16 anos, passou a trabalhar num dos balcões mais conhecidos de Coimbra, o do Café Moçambique. Entrava ao serviço perto das 22h e só saía quando as portas encerravam, por volta das 3h da manhã.Na década de 90, a cidade do Mondego foi sacudida pela vibração das guitarras elétricas. Os Tédio Boys, uma banda de punk e rockabilly costumavam a acabar as noites no Moçambique, onde se cruzaram com Marisa. "Íamos ao Clube de Celas, onde bebíamos 'traçadinhos' e vestíamo-nos nesse estilo punk e rockabilly", diz a candidata presidencial, de 44 anos, àLeia o perfil de Marisa Matias na juventude nade 6 de janeiro, onde também lhe contamos como eram Tino de Rans e Tiago Mayan Gonçalves aos 21 anos.