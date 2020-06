Mário Centeno demite-se do Governo. João Leão é o substituto

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, aceitou esta terça-feira a demissão de Mário Centeno das suas funções de ministro das Finanças. Numa nota publicada no site da Presidência, é referido que o seu substituto será João Leão, antigoA cerimónia de tomada de posse de João Leão acontecerá já no próximo dia 15 de junho, às 10 horas. A decisão foi tomada depois de o governante ter concluído a concepção do Orçamento do Estado Suplementar, que será esta tarde aprovado em Conselho de Ministros.A saída de Centeno como ministro das Finanças surge após uma polémica em que António Costa afirmou, na Assembleia da República durante um debate quinzenal em maio, à coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, que não haveria transferências para o fundo de resolução, tendo em vista a recapitalização do Novo Banco, até que a auditoria àquela instituição bancária estivesse concluída.

No dia seguinte, no Porto, António Costa afirmou aos jornalistas que o Ministério das Finanças não o informara de que essa transferência tinha sido efetuada na véspera, o que o levou a pedir desculpas à coordenadora do Bloco de Esquerda pela informação errada que lhe tinha transmitido. Perante este caso, em entrevista à TSF dias depois, o ministro de Estado e das Finanças assumiu que houve uma falha de comunicação no Governo.

No dia seguinte de manhã, Mário Centeno declarou que a transferência de 850 milhões de euros para o Fundo de Resolução destinado à recapitalização do Novo Banco não foi feita à revelia do primeiro-ministro. "Não, não foi à revelia, não há nenhuma decisão do Governo que não passe por uma decisão conjunta do Conselho de Ministros", disse o ministro de Estado e das Finanças, numa audição regimental da Comissão de Orçamento e Finanças (COF) do parlamento.

ortugueses têm boas razões para estarem gratos a Mário Centeno", numa entrevista à TSF, mas assumindo no entanto que "todos os governos têm a sua dinâmica" e que as "pessoas têm a sua vida" – sem anunciar despedidas e salientando que "ninguém está eternamente no Governo".

Na semana passada, numa entrevista que Centeno deu à Antena 1, onde diz nunca ter falado com António Costa Silva – o homem escolhido pelo primeiro-ministro para desenhar os planos de recuperação da economia portuguesa – foi mais um motivo de mal-estar, acentuando o desconforto que a

Nesse dia à noite, e depois de uma reunião entre António Costa e Mário Centeno em São Bento, o primeiro-ministro reafirmou publicamente a sua confiança pessoal e política no ministro de Estado e das Finanças, mas a permanência de Centeno no Governo parecia pouco duradoura.Costa afastou a possibilidade de uma "crise ou mini-crise" no executivo e chegou mesmo a dizer que os "pUm estudo recente da Eurosondagem, para o semanário Sol e o Porto Canal, indicava que 55,5% dos inquiridos achavam que Centeno "devia continuar como ministro" do executivo liderado por António Costa, contra 25,2% que apoiam a sua ida para governador do Banco de Portugal e 19,3% que têm dúvidas, não sabem ou não quiseram responder.O Orçamento Suplementar é aprovado esta terça-feira e deverá ser entregue ainda esta semana na Assembleia da República por Mário Centeno. No entanto, e como João Leão toma posse a 15 de junho e o debate na generalidade está marcado para o dia 19 de junho, será o novo ministro das Finanças a defender o diploma em plenário.João Leão também será o responsável por negociar com os partidos com representação parlamentar possíveis alterações à proposta do Governo, depois de António Costa ter nomeado o gestor da Partex António Costa Silva para coordenar os trabalhos preparatórios de elaboração do Programa de Recuperação Económica e Social 2020-2030.(em atualização)