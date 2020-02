"Os insultos começaram desde o aquecimento. Ao início eram só três pessoas que estavam a gritar comigo. Depois foi o estádio inteiro, é impossível jogar um jogo assim. Fiquei chocado por serem os adeptos do V. Guimarães.

"Estou melhor. Ontem foi muito mais difícil, realmente senti-me uma merda, foi uma grande humilhação para mim, tocou-me bastante. Fui para casa, passou o momento, já pude sorrir um pouco. Recebi muitas mensagens, de todas as partes", disse.

Numa publicação feita na conta de Instagram, o avançado do FC Porto reagiu ao incidente afirmando que "gostaria apenas de dizer a esses idiotas que vêm ao estádio fazer gritos racistas... vão-se foder".

O avançado do FC Porto Moussa Marega falou esta segunda-feira sobre os insultos racistas de que foi alvo este domingo no estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães. O maliano diz que os insultos foi alvo como "uma grande humilhação" e afirmando que os colegas de equipa não o compreenderam a sua decisão de abandonar o campo."Acho que [os meus colegas de equipa] não compreenderam a minha reação, ficaram chocados com a minha intenção de sair. Tentaram acalmar-me porque me conhecem muito bem e sabem que quando me enervo tenho comportamentos mais duros", declarou a uma rádio francesa. "A partir do momento em que os sons de macaco passaram a ecoar pelo estádio, tornou-se inconcebível ficar em campo", disse o avançado. Os colegas e o treinador do clube ainda o tentaram travar de sair para que não recebesse um segundo cartão amarelo.Nunca imaginei que isto pudesse acontecer aqui, joguei no Guimarães, sempre apoiei o clube, fiz parte da sua história", lamentou o jogador que aproveitou as oportunidades para agradecer a todo o apoio demonstrado.O jogador pediu ainda um gesto forte às autoridades.

Decorria o minuto 70 quando Marega pediu a sua própria substituição. O avançado portista marcou o 2-1 e os adeptos do V. Guimarães não gostaram dos festejos do jogador e começaram a atirar cadeiras e lançar insultos racistas. Sérgio Conceição falou com o jogador, já fora das quatro linhas, e logo de seguida ordenou a substituição.

Sérgio Conceição, que pediu ao jogador para não abandonar o campo, disse à Sport TV: "Quando acontece algo desse género, o jogo passa para segundo plano. Estamos completamente indignados. Sei bem da paixão que existe aqui em Guimarães pelo clube, mas sei que a maior parte dos adeptos não se revê naquilo que sucedeu com um pequeno grupo de adeptos a insultar o Marega desde o aquecimento. Nós somos uma família, independentemente da nacionalidade, altura, cor do cabelo, cor da pele. Somos humanos, merecemos respeito e o que se passou hoje aqui foi lamentável".

O Ministério Público instaurou um inquérito relacionado com os cânticos e insultos racistas dirigidos no domingo ao futebolista Moussa Marega no jogo Guimarães-FC Porto para o campeonato nacional, informou hoje a Procuradoria-Geral da República (PGR).

O esclarecimento da PGR surge no mesmo dia em que o diretor nacional da PSP anunciou que está analisar as imagens de videovigilância para que "rapidamente se consiga identificar o aparente elevado número de pessoas que participaram nos cânticos racistas" ao futebolista Marega, do FC Porto.

"Temos uma ‘task force’ a fazer isso [analisar as imagens de videovigilância] a tempo inteiro para que rapidamente consigamos identificar o aparente elevado número de pessoas que participaram nesses cânticos racistas", disse hoje à agência Lusa o diretor nacional da PSP, superintendente-chefe Magina da Silva, à margem da tomada de posse do número dois da Polícia e do comandante da Unidade Especial de Polícia (UEP).

O diretor nacional da PSP disse também que a divulgação de mensagens racistas dentro de um campo de futebol é inédita com "esta dimensão e estes efeitos", mas "infelizmente já aconteceu pontualmente noutras circunstâncias".

Também o secretario de Secretário de Estado Adjunto e da Administração Interna, Antero Luís, que presidiu à cerimónia de tomada de posse do diretor nacional adjunto para a Unidade Orgânica de Operações e Segurança (UOOS) e do comandante da UEP, considerou "uma situação intolerável" o que se passou no domingo no estádio do Guimarães.

"A PSP está a fazer a identificação de todas as pessoas que se encontravam naquela bancada para tentá-las levar à justiça, seja desportiva, seja a justiça criminal. É esse o trabalho que está a ser feito e esperamos chegar a bom porto e depois as autoridades judiciárias decidiram em conformidade", disse à Lusa Antero Luís.