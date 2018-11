Presidente da República e presidente angolano deram uma conferência de imprensa conjunta acerca da relação entre os dois países.

O Presidente angolano, João Lourenço, anunciou hoje que o Presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, vai visitar Angola no próximo ano, numa "data a acertar pelas diplomacias", anunciou o chefe de Estado angolano.



"Vamos assinar 12 instrumentos de cooperação, apenas 12 porque não pretendemos esgotá-los enquanto o Presidente Marcelo não visitar Luanda", disse João Lourenço durante a sua intervenção no Palácio de Belém, no início da sua visita de Estado de três dias a Portugal.



"Estamos a dar oportunidade de, durante a sua visita a Angola no próximo ano, em data que as diplomacias vão acordar, podermos também assinar instrumentos de cooperação que venham consolidar os nossos laços de amizade e cooperação económica", acrescentou João Lourenço.



O presidente angolano defendeu ainda que "os amigos se devem visitar mutuamente" e que se "querem juntos". Lourenço afirmou: "Viemos corrigir algo: Deixámos passar um período demasiado longo sem nos visitarmos." Já Marcelo Rebelo de Sousa assumiu que é necessário corrigir os erros do passado e retomar as relações positivas com Angola.