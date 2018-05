Diploma foi aprovado com votos favoráveis de PS, BE, PEV e PAN, contra de PSD e CDS-PP e abstenção do PCP.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vetou ao diploma aprovado pela Assembleia da República que permitia a mudança de género aos 16 anos.



De acordo com o comunicado publicado no site da Presidência da República, Marcelo quer a inclusão da "avaliação médica prévia para cidadãos menores de 18 anos". Contudo, o chefe de Estado frisa que, apesar do veto, compreende "as razões de vária ordem que fundamentam a inovação legislativa, que, aliás, cobre um universo mais vasto do que o dos menores trans e Intersexo".



Marcelo Rebelo de Sousa diz que a solicitação de uma avaliação médica "não se prende com qualquer qualificação da situação em causa como patologia ou situação mental anómala, que não é". O Presidente dá duas razões: "A primeira é a de que importa deixar a quem escolhe o máximo de liberdade ou autonomia para eventual reponderação da sua opção, em momento subsequente, se for caso disso. O parecer constante de relatório médico pode ajudar a consolidar a aludida escolha, sem a pré-determinar."



A outra razão: "Tratando-se de intervenção que, como acto médico, supõe sempre juízo clínico, parece sensato que um parecer clínico possa também existir mais cedo, logo no momento inicial da decisão de escolha de género. Hipoteticamente, poderia haver uma escolha frustrada, ao menos em parte, pelo juízo clínico formulado para efeitos de adaptação do corpo à identidade de género, quando tal for a opção".

A lei foi aprovada a 13 de Abril deste ano com votos favoráveis de PS, BE, PEV e PAN, contra de PSD e CDS-PP e abstenção do PCP. A deputada do PSD Teresa Leal Coelho votou também a favor da mudança da lei, violando a disciplina de voto contra no seu partido.

O texto final, que resulta de uma proposta do Governo e de projectos do BE e PAN, tinha como objectivo permitir que maiores de 16 anos possam alterar o seu género e nome próprio no registo civil, apenas mediante requerimento e sem necessidade de recorrer a qualquer relatório médico.

Entre os 16 e os 18 anos, este procedimento terá de ser autorizado pelos representantes legais. O diploma proíbe ainda, "salvo em situações de comprovado risco para a saúde", intervenções cirúrgicas ou farmacológicas que impliquem alterações do corpo ou características sexuais dos bebés e crianças intersexo.