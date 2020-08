Marcelo veta aumento de número de assinaturas para discussão de petições na AR

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vetou a alteraçção da lei que aumenta o número mínimo de assinaturas necessário para que uma petição seja discutida em plenário da Assembleia da República. Marcelo aprovou ainda quatro diplomas.Marcelo lembra, na nota publicada no site da Presidência da República, que o regime em vigor permite que petições que reúnam mais de quatro mil assinaturas a ser debatidas em plenário. A alteração aprovada pelo Parlamento elevava o "número de signatários exigidos para mais de dez mil cidadãos", sendo que as petições que tenham entre quatro e dez mil assinaturas passariam a ser debatidas apenas em Comissão Parlamentar.O Presidente informa que estas medidas, a seu ver, representam "um sinal negativo para a Democracia portuguesa" já que esta alteração pode ser vista "como um sinal de fechamento na Assembleia da República, na participação dos cidadãos e na vitalidade da própria Democracia".

"Num tempo já complexo para a reforma e a atualização dos partidos políticos e de aparecimento de fenómenos inorgânicos sociais e políticos de tropismo anti sistémico, tudo o que seja revelar desconforto perante a participação dos cidadãos não ajuda, ou melhor, desajuda a fortalecer a Democracia", prossegue o Presidente na nota que informa que não promulga esta alteração à lei.



O chefe de Estado questiona ainda as razões que poderão ter estado na base da alteração argumentando que o número de petições desceu em 2018 e 2019, relativamente a 2017, "e não ocorreu o temido aumento do uso do envio de e-mail".



Este é o terceiro veto presidencial desta semana, quando na passada segunda-feira vetou as leis que permitiam a redução dos debates parlamentares sobre a União Europeia e a lei que propunha uma "regionalização" do mar.



O Presidente da República promulgou o novo Estatuto do Antigo Combatente, aprovado por larga maioria no parlamento em 23 de julho, desejando tratar-se de "o início de um caminho" e não "o seu termo", lembrando que este "vem reconhecer o esforço, o sacrifício e o luto que os combatentes e suas famílias colocaram ao serviço da pátria e relativamente ao qual se pronunciou no final da legislatura passada".



"O presente estatuto deve ser visto como o início de um caminho e não como o seu termo", sublinha ainda na nota. Entre outras coisas, no texto aprovado, prevê-se também um suplemento de 7% para os antigos combatentes com as pensões mais baixas. A nova lei só entrará em vigor no próximo ano, com o Orçamento do Estado de 2021.