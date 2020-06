Marcelo vai condecorar profissionais do SNS que trataram primeiro doenta da Covid-19

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, anunciou esta quarta-feira, durante as comemorações do Dia 10 de junho, que irá condecorar profissionais do Serviço Nacional de Saúde que trataram o primeiro doente da Covid-19 em Portugal, além da realização de uma homenagem às vítimas mortais que a pandemia causou.

"É justo que nos unamos para homenagear os heróis da saúde em Portugal", disse durante o seu discurso no Mosteiro dos Jerónimos, referindo que irá condecorar os profissionais de saúde (um médio, um enfermeiro, um terapeuta e um técnico operacional) que trataram o primeiro doente de covid-19 em Portugal.

Marcelo falou ainda numa "cerimónia ecuménica" para homenagear mortos nesta pandemia, ressalvando que tal só acontecerá quando a pandemia "nos acordar para o que temos de fazer".

"Há cem anos desperdiçámos uma oportunidade única para fazer uma democracia moderna, justa e inclusiva. Desperdiçámos a lição da pneumónica. Cem anos depois, não cometeremos o mesmo erro", disse.