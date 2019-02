O presidente da Associação Sindical dos Profissionais da Polícia acusou o Presidente da República de mostrar desprezo pelas forças de segurança.

Marcelo Rebelo de Sousa reagiu aos comentários de Paulo Rodrigues, o presidente da Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP) que na segunda-feira o acusou de ser o Chefe de Estado "de quase todos os portugueses", em resposta à sua visita surpresa ao Bairro da Jamaica, no Seixal, no mesmo dia, 15 dias depois de ter havido incidentes com a polícia na zona.

O Presidente surgiu irritado perante as câmaras e justificou o motivo pelo qual aceitou tirar uma fotografia ao lado de uma família que confrontou a PSP durante o conflito no Bairro da Jamaica a 20 de janeiro, que inclui um suspeito de ter atirado pedras à força de segurança pública.

Marcelo Rebelo de Sousa lembrou que é "o Presidente de todos os portugueses" e que por isso só tem uma forma de estar, dirigindo-se a todos de igual forma. "Quando ando pela rua e contacto com os portugueses não peço o cadastro criminal, nem o cadastro fiscal, nem o cadastro moral para falar ou tirar selfies", respondeu, num tom algo agastado.

O Presidente aproveitou ainda para ralhar com o ASPP, cuja atitude só os diminui, ao colocaram-se no "mesmo plano de comunidades sobre as quais têm de exercer autoridade".





EXCELENTISSIMO PRESIDENTE DA REPÚBLICA PORTUGUESA, MARCELO REBELO DE SOUSA, VISITOU HOJE AS 11H00, O BAIRRO DA JAMAICA E CONVERSOU COM A FAMILIA ANGOLANA VITIMA DOS CONFLITOS NAQUELA CIRCUNSCRIÇÃO. Aproveitou pra visitar outros locais do bairro, cafés, creches.. pic.twitter.com/0Z7hW76AaR — Carla (@calipaiva) February 4, 2019







Para Marcelo, o conflito que ocorreu no bairro do Seixal não se tratou de uma "guerra de um bairro negro contra uma polícia branca ou uma polícia branca contra um bairro negro" e que se deve evitar um "comportamento que crie umempolamento artificial da sociedade portuguesa, de um conflito de raças, que seria uma porta aberta à xenofobia e ao radicalismo que deu o resultado que deu noutros países".





