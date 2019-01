"As presentes alterações, ao reequilibrarem muito significativamente a favor imediato dos inquilinos as atuais disposições legais sobre arrendamento urbano, podem vir a provocar, como se viu no passado, um maior constrangimento no mercado do arrendamento para habitação". O alerta é de Marcelo Rebelo de Sousa, numa nota publicada esta quarta-feira na página da Presidência na Internet. O Presidente anunciou que promulgou o decreto enviado pelo Parlamento, com as alterações à lei das rendas, mas deixou avisos. No final, considera, as mudanças poderão frustrar "os interesses de futuros inquilinos, bem como de potenciais senhorios".

Em causa está um conjunto de medidas destinadas a corrigir situações de desequilíbrio entre arrendatários e senhorios, a reforçar a segurança e a estabilidade do arrendamento urbano e a proteger arrendatários em situação de especial fragilidade.